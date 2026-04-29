МЧС показало видео пожара в нижегородском питомнике, где погибли 200 собак.

Пресс-служба нижегородского МЧС опубликовала видео с тушения пожара в питомнике, где сгорели 200 собак. На кадрах видно, как пламя охватило все здание.

Трагедия произошла 29 апреля в Ленинском районе Нижнего Новгорода на улице Воронихина в питомнике «Воронихинский Сувенир». Огонь распространился по всей площади строения — 50 квадратных метров. По предварительным данным, в момент возгорания в помещении находилось около 200 шпицев и чихуахуа.

Специалисты МЧС назвали предварительную причину возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления. Очаг мог возникнуть из-за неисправности или неправильного использования отопительного оборудования.

Как рассказала хозяйка питомника, ещё ночью ничего не предвещало беды. О пожаре она узнала только утром. Когда женщина прибежала к зданию, животные уже задохнулись в дыму и огне.

На тушение выезжали 30 спасателей МЧС и 6 единиц спецтехники. Сейчас специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют все обстоятельства происшествия.