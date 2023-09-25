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НовостиОбщество25 сентября 2023 16:06

Капремонт в Нижегородском театре кукол завершат до 20 октября

За счет субсидий из областного бюджета было выделено 20,5 млн рублей
Елизавета КОПЫЛОВА
Капремонт в Нижегородском театре кукол завершат до 20 октября. Фото: Нижегородский театр кукол во «ВКонтакте».

Капремонт в Нижегородском театре кукол завершат до 20 октября. Фото: Нижегородский театр кукол во «ВКонтакте».

Нижегородский театр кукол капитально отремонтируют до 20 октября. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Как отмечается, за счет субсидий из областного бюджета было выделено 20,5 млн рублей на капремонт кровли, репетиционного зала, а также замене центрального витражного окна. Работы ведутся в соответствии с графиком.

В результате проведенных работ репетиционный зал, в котором расположена малая сцена, уже в конце 2023 года сможет принять зрителей.

Кроме того, в 2024 году министерство культуры РФ выделит на капремонт фасада здания и зрительского зала Нижегородского театра кукол 52,4 млн рублей.

Добавим, что в следующем году Нижегородскому театру кукол исполняется 95 лет.