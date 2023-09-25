Пять детских площадок отремонтировали в рамках соцпроекта «Сохраняй Нижний». Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Пять детских площадок в Нижнем Новгороде отремонтировали в рамках социального проекта «Сохраняй Нижний», который стартовал меньше месяца назад. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Главной целью проекта является вовлечение жителей в работу по сохранению и поддержанию дворовых территорий.

- В ходе комплексного анализа были отобраны пространства, нуждающиеся в ремонте. На всех отобранных дворовых территориях работают специалисты вместе с местными жителями, которые убирают мусор, отмывают вандальные надписи, ремонтируют вышедшее из строя элементы детских комплексов, красят лавочки. Первые три площадки были обновлены в Сормовском и Ленинском районах, еще две – в Нижегородском. В ближайшее время работы пройдут в Канавинском районе, – отметили специалисты департамента.

Особенностью проекта является привлечение местных жителей к ремонтным работам, проведение праздников во дворах, а также организацию соседских субботников.

- В прошлом году общими усилиями нам удалось отремонтировать 40 детских и спортивных площадок на территории города - это большой результат, который стал реальностью благодаря неравнодушию и активному участию нижегородцев, - добавила председатель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Во время проекта взрослые объединяются с соседями, чтобы сделать общее и полезное дело, а дети в это время веселятся на празднике.

Присоединится к ремонту детских площадок можно 27 сентября с 17:30 до 18:30 по адресу Сормовское шоссе, 15, а 28 сентября с 17:00 до 18:00 по адресу Сормовское шоссе, 19.