Пилотный проект по цифровой диспансеризации пройдет в Нижегородской области Фото: Иван Макеев

Пилотный проект Минздрава России и Федерального фонда ОМС по цифровой диспансеризации пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального территориального фонда ОМС.

Диспансерное наблюдение необходимо для пациентов с хроническим заболеваниями и функциональными расстройствами для своевременного выявления, предупреждения осложнений болезни. По словам директора территориального фонда ОМС Светланы Ермоловой в пилотный проект вошли пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако в будущем в программу включат пациентов со злокачественными опухолями.

Кроме того, в территориальном фонде ОМС отметили высокий уровень качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области.

Отметим, что на основе показателей диспансерного наблюдения Минздрав России и федеральный фонд ОМС еженедельно формирует рейтинг регионов.