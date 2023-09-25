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НовостиОбщество25 сентября 2023 13:04

Пилотный проект по цифровой диспансеризации пройдет в Нижегородской области

В программе участвуют пять регионов страны
Елизавета КОПЫЛОВА
Пилотный проект по цифровой диспансеризации пройдет в Нижегородской области

Пилотный проект по цифровой диспансеризации пройдет в Нижегородской области

Фото: Иван Макеев

Пилотный проект Минздрава России и Федерального фонда ОМС по цифровой диспансеризации пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального территориального фонда ОМС.

Диспансерное наблюдение необходимо для пациентов с хроническим заболеваниями и функциональными расстройствами для своевременного выявления, предупреждения осложнений болезни. По словам директора территориального фонда ОМС Светланы Ермоловой в пилотный проект вошли пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако в будущем в программу включат пациентов со злокачественными опухолями.

Кроме того, в территориальном фонде ОМС отметили высокий уровень качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области.

Отметим, что на основе показателей диспансерного наблюдения Минздрав России и федеральный фонд ОМС еженедельно формирует рейтинг регионов.