Крупный пожар произошел в ангаре в Нижегородской области 24 сентября Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в ангаре в селе Пешелань Арзамасского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, пожар случился в 03:04 24 сентября. В результате случившегося в ангаре повреждено имущество, утеплитель на стенах на общей площади 197 кв.м. Также поврежден автомобиль «Форд Фокус» на площади 3 кв. метра.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий участвовало 23 пожарных и восемь единиц техники. Причина произошедшего устанавливается.