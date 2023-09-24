Замгубернатора Олег Беркович проведет прием нижегородцев 19 октября

Олег Беркович.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Заместитель губернатора Олег Беркович проведет личный прием нижегородцев 19 октября с 14.00 до 16.00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Олег Беркович координирует вопросы госполитики в сферах физической культуры и спорта, культуры и искусства, в области развития туризма, а также в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов. Кроме того, он контролирует реализацию государственной молодежной политики.
Граждане могут записаться на прием, если их вопрос не был решен на уровне администрации и необходимо участие заместителя губернатора Нижегородской области.
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