Грузовик и иномарка столкнулись в Нижегородской области 23 сентября

ДТП в Арзамасском районе 23 сентября.
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Грузовик и иномарка столкнулись в Арзамасском районе на автодороге Нижний Новгород – Саратов 23 сентября. В ДТП пострадали девушка и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным ведомства, 44-летний водитель машины «ГАЗ» двигался по главной дороге. Выехав на перекресток, при повороте налево не уступил проезд автомобилю «Датсун», который двигался во встречном направлении по главной дороге. Иномаркой управлял 32-летний мужчина.
В результате аварии пострадали пассажиры легковушки – 25-летняя девушка и 9-летний ребенок. Они были доставлены в травмпункт больницы Арзамаса.
Как отмечают сотрудники УГИБДД, у обоих автомобилистов не было водительских прав.
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