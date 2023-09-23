30 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на Автозаводе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар произошел утром 23 сентября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – здесь загорелась квартира в одном из многоквартирных домов на Южном шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Южном шоссе поступило в 8:10 23 сентября, - говорится в сообщении ведомства. - В 08:31 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв – при пожаре погиб мужчина. Сейчас его личность устанавливается.

Всего из здания спасателями были эвакуированы 30 человек, в том числе трое детей. При помощи масок из дома спасли шесть человек, среди которых один ребенок.

- В тушении пожара был задействован 41 человек и 10 единиц техники, - рассказали спасатели. – В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.