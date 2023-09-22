Концерт старинной музыки дадут на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс. Карты

Концерт старинной музыки (6+) состоится в здании железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде вечером 2 октября. Мероприятие пройдет в рамках марафона культурных событий «Культурный район», сообщает пресс-служба мэрии.

Музыканты ансамбля «Дух Ветра» («L'esprit du Vent») исполнят произведения Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта. Их программа так и называется – «Проект «Воксал».

- Уникальность ансамбля состоит в том, что во время исполнения музыканты используют оригинальные инструменты или их аутентичные копии, соответствующие времени создания произведений, – отметила директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.

Акустические свойства нижегородского вокзала позволяют духовым инструментам звучать естественно без использования дополнительного звукоусиления. Концерт ни коим образом не помешает пассажирам, ожидающим отправления, поскольку музыканты расположатся на балконе.