Граффити с портретом Горького появилось в нижегородской гимназии №17. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мурал с портретом писателя Максима Горького появился в нижегородской гимназии №17 Приокского района. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Как отмечается, арт-объект был создан в рамках социального проекта «Образ Победы», организатором которого выступает региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов. В торжественном мероприятии приняли участие руководство, ученики гимназии и волонтеры Победы. Школьники подготовили танцевальные номера и произведения Максима Горького.

- В каждом уголке нашего города есть место, так или иначе связанное с жизнью и творчеством Максима Горького. А новый мурал станет еще одной достопримечательностью в память о нем, - отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.