Нижегородские школьники поучаствовали в экскурсионном маршруте «Дорога Единства». Фото: телеграм-канал Олега Лавричева.

Нижегородские школьники приняли участие в историко-патриотическом маршруте «Дорога Единства». Об этом сообщает председатель гордумы Олег Лавричев в своем телеграм-канале.

Маршрут появился благодаря председателю правления Фонда «Земля Нижегородская» и автору более 100 краеведческих и культурных проектов Александру Серикову. Олега Лавричева пригласили стать почетным наставником программы.

Несколько девятых классов школ Советского района №47 и №173 поучаствовали в экскурсионном маршруте. Из общения со школьниками Олег Лавричев понял, что историю родного края знают не все. Проект Серикова поможет школьникам исправить ситуацию.

- Работа в данном направлении будет весомым вкладом в формирование верной личностной системы координат у подрастающего поколения. Уверен, что "Дорога Единства" принесет немало пользы для духовного роста и развития каждого школьника! – добавил Олег Лавричев.