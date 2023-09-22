Еще 49 комплексов фотовидеофиксации появятся на нижегородских дорогах в 2023 году

Еще 49 комплексов фотовидеофиксации появится на нижегородских дорогах в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 49 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Нижегородской области до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Лунев в ходе пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре.

По его словам, почти 90% дорожных происшествий происходит по вине водителей. Чаще всего причиной аварий становятся выезд на встречку и превышение скорости. Контроль за соблюдением правил дорожного движения помог улучшить статистику по ДТП.

Сейчас на дорогах региона работают 372 стационарных комплекса фотовидеофиксации, 161 передвижной и восемь мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД.

- В 2022 году средствами фотовидеофиксации выявлено почти 2 миллиона нарушений. За 8 месяцев 2023 года на участках дорог, контролируемых стационарными комплексами фотовидеофиксации, погибших в ДТП не зарегистрировано, - отметил Сергей Лунев.

До конца этого года планируется установить еще 49 стационарных комплексов, таким образом, их число увеличится до 421.