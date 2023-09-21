Центр продажи тракторов «Беларус» может появиться в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области может появиться торговый дом по продаже тракторов марки «Беларус» в регионах ПФО. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, отвечая на вопросы белорусских журналистов.

- По поручению губернатора Нижегородской области прорабатывается вопрос создания и развития центра капитального ремонта техники. С руководством Минского тракторного завода обсуждается вопрос о возможности открытия в регионе Торгового дома по продаже тракторов марки «Беларус» в регионах ПФО. Это позволит не только значительно снизить цену на тракторы, но и улучшить качество сервисного обслуживания, - рассказал спикер регионального парламента.

Стоит отметить, что Нижегородская область уже давно наладила активное сотрудничество с белорусскими регионами в сфере сельского хозяйства. Только в прошлом году в этой сфере было подписано четыре соглашения.

- У нас активно развивается сотрудничество в плане поставок сельхозтехники, - напомнил Евгений Люлин. - В Нижегородской области каждая третья сельхозмашина произведена в Республике Беларусь! Это тракторы, комбайны, сеялки и другое оборудование. Нередко можно встретить грузовую и спецтехнику Минского производства.