16 детей погибли на дорогах Нижегородской области с начала года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дорогах Нижегородской области с начала 2023 года погибли 16 детей. Об этом сообщил начальник отдела пропаганды Управления ГИБДД России по Нижегородской области Дмитрий Тюлин на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) 21 сентября.

По его словам, Нижегородская область находится в зоне высокого риска по детскому травматизму. С января по август в регионе случилось 385 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет. Погибли 16 несовершеннолетних, что на 43% больше, чем годом ранее. Пострадали 419 юных участников дорожного движения.

Наибольшее число пострадавших – это дети, находившиеся в машине в качестве пассажиров, и почти в половине случаев за рулем авто находились их родители. Чаще всего причиной ДТП становится превышение скорости или неверно выбранная скорость с учетом погодных условий.