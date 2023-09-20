Мемориальную доску контр-адмиралу Аркадию Ганрио открыли в Нижнем Новгороде

Мемориальная доска. Фото: пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 20 сентября открыли мемориальную доску контр-адмиралу Аркадию Ганрио. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Мемориальная доска появилась на фасаде дома №32 по улице Большая Покровская. Инициативу об установке поддержал Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

По словам контр-адмирала Геннадия Яковлева, жизнь Аркадия Ганрио – пример мужества, стойкости, самоотдачи и самоотверженности.

– Все годы моей службы Аркадий Викторович был для меня примером выполнения воинского долга, любви к морю и подводной службе, – добавил Геннадий Яковлев.

Торжественное открытие мемориальной доски завершилось возложением цветов и маршем военнослужащих.

СПРАВКА:

Аркадий Викторович Ганрио, контр-адмирал, участник Великой Отечественной войны и войны с Японией, кавалер ордена Ленина, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Почетный ветеран города Нижнего Новгорода.