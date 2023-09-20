Нижегородское УФАС завело дело на основателя Telegram-канала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородское УФАС завело дело на основателя Telegram-канала из-за отсутствия маркировки рекламы. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Об отсутствии маркировки рекламы в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород» в антимонопольный орган заявил потребитель рекламы. После рассмотрения обращения Нижегородское УФАС завело дело по признакам нарушения распространения рекламы в сети «Интернет».

Если подтвердится факт нарушения Федерального закона «О рекламе», то дело будет передано в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.

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