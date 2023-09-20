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НовостиОбщество20 сентября 2023 15:53

Проспект Гагарина расширят до шести полос в Нижнем Новгороде

Планируется уширение дороги от Щербинок до Ольгино
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Проспект Гагарина расширят до шести полос в Нижнем Новгороде.

Проспект Гагарина расширят до шести полос в Нижнем Новгороде.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Участок проспекта Гагарина планируют расширить в Нижнем Новгороде до шести полос. Об этом сообщают представители городской администрации, отвечая на вопросы жителей в социальной сети ВКонтакте.

О том, когда же расширят проспект Гагарина нижегородцы спросили у мэра города Юрия Шалабаева в комментариях на его странице в социальной сети.

На вопрос отреагировали представители администрации Нижнего Новгорода. По их словам, работы по расширению участка от остановки «Щербинки-2» до деревни Ольгино запланированы на 2024 год.

– Планируется рассмотреть уширение дороги по три полосы движения в каждом направлении, – добавили в мэрии.

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