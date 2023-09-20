Движение трамваев изменится в Советском районе Нижнего Новгорода с 23 сентября

Движение трамваев изменится в Советском районе Нижнего Новгорода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение трамваев в Советском районе Нижнего Новгорода изменится с 23 сентября. Благодаря этому будет ускорена реконструкция трамвайных путей в Нагорной части города. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Изменение движения трамваев связано с проведением работ от улицы Нартова до площади Лядова, а также с параллельной заменой путей от улицы Бекетова до Мызы.

В конце текущего года планируют пустить трамваи от Мызы до улицы Нартова. А весной 2024 года – от улицы Нартова до площади Лядова.

КОНКРЕТНО:

В связи с проведение работ будет приостановлено движение трамвая №19. На время ограничения движения трамвая вагоны выйдут на усиление маршрутов №2 «Городское кольцо», где количество подвижного состава увеличат с 12 до 14 единиц, №3 «Московский вокзал – парк Дубки», увеличив количество вагонов с 11 до 14, и №21 «Парк Дубки – Черный пруд», где количество вагонов возрастет с 12 до 15.

Трамвай №18 будет следовать от улицы Маслякова через улицу Белинского, Лапшиху, и до трамвайного депо №1.

Компенсировать трамвайные маршруты от Советской площади до улицы Нартова будут троллейбусы №9 и №17 (от остановки «Торговые ряды» на улице Васюнина до площади Горького), а также автобусы А-26, А-72, А-37, А-51, Т-81 и Т-94.

Трамвайные маршруты на участке по проспекту Гагарина компенсируют автобусы А-1, А-2, А-28, А-30, А-36, А-68, Т-18, Т-97, а также троллейбусы маршрута №31.

До остановки «Улица Маслякова» можно доехать на автобусах №А-22 и А-43.