Нижегородские ученые пытаются вырастить человеческие кости в пробирке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородские ученые работают над созданием бактерицидных материалов, которые смогут заменить человеческую кость. Процесс создания костей искусственным путем начался еще 15 лет назад. Об этом рассказал кандидат химических наук ННГУ имени Лобачевского Евгений Буланов в выпуске «Научный форсайт», опубликованном на странице Мининского университета во ВКонтакте.

Ученые в пробирке получили гидроксиапатит, который является минеральной составляющей костей и зубов. После этого добавили к нему коллаген рыбы трески.

– Смогли запустить первый этап формирования костной ткани, когда буквально в чашке Петри выросли длинные волокна коллагена, на которых стал нарастать гидроксиапатит, – отмечает Евгений Буланов.

Целью исследований нижегородских ученых было создание копи человеческой кости. Кроме этого, было выявлено, что благодаря примесям гидроксиапатиту можно придать свойства, которых раньше у него не было. К примеру, кости могут стать более крепкими.

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