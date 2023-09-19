Обновленная столовая открылась в детской больнице Дзержинска. ФОТО: ЗСНО.

В детской больнице Дзержинска открыли обновленную столовую в спортивном стиле. Отремонтированное помещение 19 сентября посетил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

- Это уже третий спортивный «объект» в этой больнице: в марте мы открыли здесь футбольную игровую комнату, в июне – столовую. И вот снова перерезаем ленточку, - отметил Евгений Люлин. - Пообщался с маленькими пациентами. Как президент клуба «Химик» вручил ребятам торт в виде спортивной площадки. Ребята говорят, в такой столовой и обед будет в 100 раз вкуснее.

Данная столовая рассчитана на 20 мест. Во время ремонта в ней полностью заменили мебель, посуду, установили новую сантехнику, заменили электропроводку и напольное покрытие.

- Дети очень внимательны к деталям, поэтому, уверен, маленькие пациенты столовую уже оценили, - уверен глава Дзержинска Иван Носков. - Благодарю депутатов Думы города Дзержинска, которые приняли участие в наполнении столовой мебелью, посудой, помогли в закупке стройматериалов. Это наш общий вклад в здоровье, комфорт и улыбки наших детей.