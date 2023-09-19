ФК «Пари НН» со счётом 0:3 проиграл «Спартаку» в Кубке России. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская футбольная команда «Пари НН» со счётом 0:3 проиграла «Спартаку» из Москвы в домашнем матче Кубка России 19 сентября. На этой встрече присутствовали 32182 зрителя.

Быстрого гола у соперников не получилось. На 25-й минуте хозяева вынужденно заменили Дмитрия Тихого на Кирилла Гоцука. Через несколько мгновений «красно-белые» открыли счет, отличился Леон Классен.

В начале второго тайма гости ударили рядом со штангой. Следом в штангу попали и нижегородцы. Взятие спартаковских ворот на добивании было отменено VARом после просмотра видеоповтора эпизода. В дополнительное время нижегородцам забил и Кристофер Мартинс. Следом вратарь «Пари НН» упустил мяч Квинси Промеса.