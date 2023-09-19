Кинокомпаниям возместят часть затрат на съемки фильмов в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области объявлен конкурс на предоставление субсидий кинокомпаниям. Денежные средства из областного бюджета помогут возместить производителям фильмов часть затрат на съемки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство культуры региона.

По программе рибейтов кинокомпаниям могут вернуть до 80 процентов затрат на производство фильма в Нижегородской области. Кроме того, производители видеороликов продолжительностью до 10 минут в этом году могут возместить до 60 процентов на их производство.

Всего из областного бюджета для предоставления рибейтов в 2023 году выделено 20 миллионов рублей.

Участвовать в конкурсе могут организации и индивидуальные предприниматели, которые начали съемки национального фильма в регионе не ранее 1 января 2022 года. Заявки на получение рибейтов принимают до 18.00 16 октября.

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