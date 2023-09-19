В Нижегородской области расширят меры поддержки хлебопекарной отрасли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области планируют расширить меры поддержки хлебопекарной отрасли. Соответствующее предложение прозвучало на заседании комитета Заксобрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

На данный момент в регионе работают 11 крупных и средних предприятий хлебопекарной отрасли, обеспечивающих свыше 60% всего выпускаемого в Нижегородской области хлеба и хлебобулочных изделий. Главной проблемой отрасли остается нехватка кадров и необходимость обновления парка специализированного транспорта.

- Нужно использовать федеральные и региональные инструменты поддержки. Нижегородский закон о поддержке кадрового потенциала у нас один из лучших в стране, но он пока не распространяется на хлебопёков. А значит, сейчас мы будем работать над расширением действия этого закона для поддержки такой важной отрасли, - прокомментировал заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Александр Ефремцев.

На данный момент предприятия хлебопекарной отрасли могут рассчитывать на льготные кредиты из федерального и областного бюджета. Аналогичные меры поддержки распространяются на все предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли.