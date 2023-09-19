7 сезон всероссийской олимпиады “Я - профессионал” проведет Мининский университет

Мининский университет победил в конкурсном отборе среди высших учебных заведений страны и стал организатором 7 сезона всероссийской олимпиады студентов “Я-профессионал”. На эти цели вуз получил грант в размере 3 миллионов рублей. Нижегородский педагогический университет традиционно будет курировать направление “Педагогическое образование (дошкольное)”, а также выступит и соорганизатором других направлений в сфере образования.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз не только является ежегодным организатором самого масштабного события для студентов, но и готовит студентов, которые показывают на олимпиаде высокие результаты.

“В этом году наша студентка стала победителем олимпиады “Я- профессионал”. Мы уделяем большое внимание как уровню организации олимпиады, так и подготовке наших студентов к ней. Для нас важно создать все условия для самореализации студентов. На всех этапах олимпиады участников направления “Педагогическое образование (дошкольное)” будут сопровождать эксперты Мининского университета. Они проведут обучающие вебинары и ответят на все поступающие вопросы”, - поделился ректор Виктор Сдобняков.

Напомним, что всероссийская олимпиада студентов “Я – профессионал” проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Организатором олимпиады выступает Ассоциация организаторов студенческих олимпиад “Я – профессионал”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина