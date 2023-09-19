Трассировка газопровода в Приокском районе будет изменена, чтобы сохранить деревья

Трассировка газопровода в Приокском районе будет изменена, чтобы сохранить деревья. Об этом мэр города Юрий Шалабаев сообщил приокчанам на личной встрече, которая состоялась сегодня Щербинках-2.

Новый газопровод планируется проложить по проспекту Гагарина от Нижегородского государственного агротехнологического университета до Ольгино. Ранее нижегородцы высказывали опасения, что это приведет к вырубке зеленых насаждений. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рекомендовал изменить проект в соответствии с пожеланиями жителей. Как и обещал, мэр встретился с жителями после того, как в проект строительства газопровода внесли изменения и сократили количество попадающих в зону строительства деревьев с около 200 до 38. «Первоначальный проект строительства газопровода предусматривал вырубку около 200 деревьев, которые находились в хорошем и удовлетворительном состоянии. Среди этих деревьев были ели и каштаны. Конечно, это вызвало волнение у приокчан, поэтому подрядчику была поставлена задача изменить трассировку газопровода таким образом, чтобы исключить попадание в нее ценных пород деревьев, таких как ель, каштан, а также в целом в разы сократить вырубку деревьев, предусмотрев полную компенсацию. После производства работ здесь будут высажены крупномерные деревья», – сказал Юрий Шалабаев.

Глава города лично прошел по пути будущей трассы и осмотрел деревья. Вместе с ним будущее строительство на месте обсудили инициативные жители, представители ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», городского департамента жилья, администрации Приокского района и Новинского сельсовета, а также сотрудники правоохранительных органов, представители следственного комитета и прокуратуры Нижнего Новгорода.

Как отметили участники выездного совещания, разработчики проекта проделали большую работу в короткие сроки. При проектировании новой трассировки были учтены интересы не только жителей, но и владельцев коммуникаций — водопроводов, трубопроводов и др, а также ограничения, которые будут внесены в связи со строительством в организацию дорожного движения.

Как пояснил начальник управления по капитальному строительству ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Кирилл Семенов, при производстве работ будет использовано горизонтально направленное бурение. «Эта технология не требует широкой полосы для строительства газопровода. Будет устроено несколько котлованов, что позволит серьезно сократить площадь производства земляных строительных работ. Все деревья, попавшие в зону строительства, будут заменены на более ценные породы и посажены практически в тех же местах», – сказал Кирилл Семенов.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рекомендовал изменить проект в соответствии с пожеланиями жителей

Директор филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Нижегородской области» Денис Лапшин также подчеркнул, что будет высажено столько же деревьев, сколько попало в зону строительства. «Убранные кустарники восстановим в полном объеме в тех же местах, где они росли раньше. Что касается деревьев, убираются в основном — березы, осины и клены синелистные. Все их заменим более ценными породами, в том числе липами мелколистными, лиственницами и елями колючими. За высаженными деревьями в течение трех лет предусмотрен уход. Также сохранятся и гарантийные обязательства», – рассказал Денис Лапшин.

Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев, присутствовавший на выездном совещании, разъяснил жителям, что ситуацию будет держать на контроле в целях обеспечения законности и соблюдения интересов нижегородцев.

После завершения работ подрядчик восстановит не только зеленые насаждения, но и выполнит благоустройство территории. Работы, по оценкам специалистов, займут около 45 дней.

Члены инициативной группы жителей отметили серьезные изменения, которые претерпел изначальный проект. «Власти не остались равнодушны к нашему вопросу. По новому проекту меньшее количество деревьев попадает под вырубку. Изменения, безусловно, весомые и серьезные. Надеюсь, мы будем дальше взаимодействовать и общаться, если у нас появятся какие-то вопросы по проекту», – отметила член инициативной группы Ирина Черепанова.

По итогам встречи глава города Юрий Шалабаев сообщил, что с жителями достигнута договоренность о том, что они дадут дополнительные предложения по озеленению. «Мы рассмотрим варианты дополнительного озеленения этого участка уже не в рамках проекта Газпрома. Проработаем возможности и весной выйдем на дополнительные посадки кустарников и деревьев. В итоге количество зеленых насаждений, которые появятся здесь после строительства газопровода должно превысить нынешнее», – отметил мэр.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода