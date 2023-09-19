Волго-Вятское ГУ Банка России проведет День открытых дверей 30 сентября

Волго-Вятский банк. Фото: АНО «Центр 800»

День открытых дверей пройдет в историческом здании Волго-Вятского ГУ Банка России 30 сентября. В этот день в доме №26 на улице Большая Покровская посетителей будет ожидать просветительская программа с экскурсиями по зданию банка. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

Нижегородцам и гостям города на Дне открытых дверей расскажут о влиянии привычек на распоряжение доходами и объяснят, как правильно выбирать финансовые продукты. Также эксперты банка раскроют уловки мошенников по выманиванию денег.

Для родителей с детьми от 7 до 10 лет проведут мастер-класс «Финкультпоход». Взрослые узнают, как распознать подлинную российскую банкноту. Дети же в нескучной форме познакомятся с историей денег и узнают больше о современных купюрах.

Посетить мероприятия можно по предварительной записи.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен