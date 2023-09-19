ФК «Пари НН» продлил контракт с Мамаду Майга

Подписание контракта проходило на стадионе "Водник". Фото: тг-канал ДавидМГ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» продлил контракт с малийским футболистом Мамаду Майга. Об этом 19 сентября сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Для нас Мамаду не только любимчик болельщиков, но и системообразующий игрок средней линии. Контракт продлен до окончания сезона-2026/2027, - сообщил Мелик-Гусейнов.

Он выложил фото подписания контракта – оно проходило на нижегородском стадионе «Водник», в той же локации, которая «засветилась» в фильме «Жмурки». Таким образом руководство клуба надеется привлечь внимание к проблемным спортивным объектам, которые требуют возрождения.

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов анонсировал короткометражный ролик в стиле «Жмурок», который выпустит «Пари НН» в ближайшее время. В главных ролях выступят футболисты клуба.