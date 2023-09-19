48 нижегородцев погибли на Горьковской железной дороге в 2023 году

Вид на железную дорогу. Фото: Даниил ОПАРИН

За восемь месяцев 2023 года на Горьковской железной дороге 48 нижегородцев получили смертельные травмы. Всего на объектах ГЖД пострадал 71 человек. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

С января по август число травмированных граждан снизилось на 23 процента, по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Самыми частыми причинами происшествий на железной дороге называют – хождение по путям перед движущимся поездом и травмирование электротоком. Также к происшествиям приводило нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

– На Горьковской железной дороге систематически проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, – отмечают представители ГЖД. – Горьковская магистраль призывает граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов.

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