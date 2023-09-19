Новый ФАП открыли в Дальнеконстантиновском районе

В ФАПе есть все необходимое оборудование. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Румянцево Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

ФАП будет обслуживать пять населенных пунктов, в которых проживают более 600 человек. Медицинское учреждение располагает современным оборудованием: здесь есть аппарат УЗИ, портативный электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, фонендоскоп, тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях, в том числе у детей в возрасте до года, кислородный ингалятор, анализатор уровня сахара крови с тест-полосками, тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови и другая аппаратура.

Рабочее место фельдшера оборудовано персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

- В фельдшерско-акушерском пункте трудится молодой специалист родом из наших мест, она уже успела заслужить доверие сельчан. В ее обязанности входит контроль развития детей до трех лет, оказание доврачебной помощи, консультации по ряду заболеваний, а также вакцинация населения. Кроме того, жители деревень и сел приходят в ФАП для получения рекомендаций по лечению ОРВИ и других болезней, – рассказал главный врач Дальнеконстантиновской ЦРБ Александр Пакшин.

Объект построен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Программа модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает не только строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений, но и поставки нового медицинского оборудования, закупку автомобильного транспорта и работу по восполнению дефицита медицинских кадров.