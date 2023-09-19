В Нижегородской области запустят пилотный проект по профориентации молодежи.

В Нижегородской области запустят пилотный проект по патриотическому воспитанию и профориентации молодежи. Соответствующее предложение было выдвинуто на совещании, состоявшемся в Законодательном собрании Нижегородской области.

Инициатором данного предложения стал объединенный проектный офис Госкорпорации «Росатом». Его главной целью станет привлечение молодых кадров на нижегородские предприятия. После внедрения проекта в Нижегородской области он может быть растиражирован на другие регионы страны. В разработке проекта могут принять участие депутаты Законодательного собрания, члены регионального правительства, департамента образования и нижегородских предприятий.

- Главная цель проекта – привлечь на предприятия Нижегородской области молодые кадры, - отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков. - Необходимо презентовать школьникам достижения наших предприятий, познакомить их с технологиями. Она из важнейших тем – внедрение бережливого производства. Причем, ребята смогут не просто узнать теорию, а побывать на экскурсиях на производстве и увидеть, как ведется эта работа, а также использовать бережливые технологии в своей повседневной жизни – организации пространства в своей комнате, в учебном процессе, чтобы повысить эффективность учебы.