Мининский университет выпустил научный ролик о костях человека и их замене

Мининский университет снял и выложил в сеть новый видеоролик большого проекта “Научный форсайт”. В этом выпуске кандидат химических наук ННГУ им. Лобачевского Евгений Буланов рассказывает о костях человека: из чего они состоят, почему такие прочные и как в лабораторных условиях разрабатываются их аналоги.

“Наша научная команда начала свой путь получения костей в пробирке еще 15 лет назад. Казалось, все просто: смешать несколько реагентов, содержащих фосфор, кальций и кислород, и все готово. Но комбинаций этих веществ насчитывалось несколько десятков, и все они были не похожи на то, что нам нужно. Но мы все же придумали, как это сделать,” - говорит Евгений Буланов.

Вероятно, в создании новых костей поможет уникальное химическое соединение адамантан, на основе которого разработаны полимерные материалы и композиции с улучшенными эксплуатационными свойствами. В ролике нижегородский ученый показывает выращенный в пробирке адамантан и рассказывает о разработках по замене недостающих частей скелета напечатанными 3D-костями, титановыми протезами и даже костями млекопитающих.

“Наш проект “Научный форсайт” полезен не только старшеклассникам и людям, интересующимся наукой, но и тем, кто хочет понимать суть физических и химических процессов, в том числе устройство своего организма. Совсем скоро у нас будет возможность поговорить о науке в очном формате, а пока вашему вниманию наш новый ролик”, - рассказывает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Проект о достижениях и разработках учёных Нижнего Новгорода реализуется при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Все выпуски “Научного форсайта” можно посмотреть на платформах ВКонтакте, YouTube, Rutube, Дзен и Одноклассники.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина