Лавричев: Образцы российского оружия по праву считаются одними из лучших в мире

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. Фото: телеграм-канал Олега Лавричева

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил инженеров, конструкторов и специалистов в развитии оружейного дела с профессиональным праздником. День российского оружейника отмечается 19 сентября. Текст поздравления направила пресс-службой городской Думы.

– Образцы российского оружия по праву считаются одними из лучших в мире, во многом вследствие внедрения новейших разработок нижегородскими предприятиями ОПК, – подчеркнул Олег Лавричев.

Также председатель городской Думы отметил, что, благодаря профессионализму нижегородских оружейников, укрепляется технологическая независимость Российской Федерации.

В своем поздравлении Олег Лавричев пожелал нижегородцам профессиональных достижений, здоровья и благополучия.

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