Двое студентов склоняли девочку-подростка к теракту в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижнем Новгороде вынесли приговор двум студентам, которые прошлой осенью склоняли несовершеннолетнюю девушку к совершению теракта. Злоумышленникам дали 12 лет тюрьмы на двоих, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

События происходили в октябре 2022 года. В полицию поступила информация о том, что девочку-подростка заставляют совершить поджог государственного учреждения. «Акция» была назначена на 15 октября.

- В день, когда планировалось реализовать преступный умысел, были задержаны двое студентов, осуществлявших физическое и психологическое давление на несовершеннолетнюю, склоняя её к совершению действий, создающих опасность для гибели людей, - рассказали в полиции.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт», а их самих взяли под стражу. Фигуранты не стали отрицать свою вину и во всем признались.

В результате 2-й Западный окружной военный суд приговорил одного из них к пяти, а другого к семи годам лишения свободы в колонии особого режима.