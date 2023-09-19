Слиповые комплексы для рыбалки хотят построить в Нижегородской области

Рыбалка. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Слиповые комплексы для рыбалки планируют построить в Нижегородской области. Благодаря этому спуск лодок на воду не будет вредить природе. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Сейчас многие рыбаки загрязняют окружающую среду, приезжая к реке на машинах, чтобы спустить лодки на воду.

–Безусловно, должно быть организованное место для спуска лодок на воду. С другой стороны – нужно проанализировать сам проект, не получится ли так, что дождевые стоки со стоянок машин также будут загрязнять реки и могу причинить ещё больший вред экологии, – заявляет координатор движения в защиту Волги «Поможем реке» Елена Колпакова.

Отмечается, что строительство одного слипового комплекса обойдется в 30 миллионов рублей. По словам председателя Заксобрания региона Евгения Люлина, эти работы должны быть выполнены в рамках плана развития Нижегородской области.

Первоначально планируется строительство одного - двух слиповых комплексов, средства на которые будут заложены в бюджете.

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