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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 6:55

Рейсовый автобус улетел в кювет в Нижегородской области: пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Выксой
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Рейсовый автобус улетел в кювет в Нижегородской области: пострадали шесть человек.

Рейсовый автобус улетел в кювет в Нижегородской области: пострадали шесть человек.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Выксунском районе 18 сентября, среди них трое детей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 16.30 в рабочем поселке Досчатое. Автобус №107, ехавший сюда из Выксы, на повороте вылетел с дороги. По информации госавтоинспекции, 66-летний водитель ЛиАЗа потерял сознание, что и привело к ДТП.

В результате пострадали пятеро пассажиров: две 60-летние женщины и трое несовершеннолетних: 16-летний подросток и двое десятилетних детей.