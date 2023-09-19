Рейсовый автобус улетел в кювет в Нижегородской области: пострадали шесть человек. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Выксунском районе 18 сентября, среди них трое детей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 16.30 в рабочем поселке Досчатое. Автобус №107, ехавший сюда из Выксы, на повороте вылетел с дороги. По информации госавтоинспекции, 66-летний водитель ЛиАЗа потерял сознание, что и привело к ДТП.

В результате пострадали пятеро пассажиров: две 60-летние женщины и трое несовершеннолетних: 16-летний подросток и двое десятилетних детей.