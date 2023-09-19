Новая образовательная программа для школьников появится в Нижегородской области. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новая образовательная программа для школьников появится в Нижегородской области. Панируется, что она послужит образцом для других российских регионов. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Программа будет направлена на более тесное знакомство учащихся с городской промышленностью и станет мощной вехой в профориентационной работе со школьниками. В программе будет переплетаться промышленный туризм, изучение бережливых технологий и истории заводов.

- По истории предприятий школьники смогут изучить историю «Городов трудовой доблести» – Нижнего и Дзержинска, - рассказал Люлин. - Из заводских музеев перейти в цеха, где кипит работа и жизнь. Здесь им не только покажут современные станки, но и дадут на них поработать, а еще позволят поучаствовать во внедрении бережливых технологий. Уверен, что после такого многие, захотят пойти учиться в технические колледжи и вузы – сами придут к успеху и помогут решить проблему кадров.

Сейчас эта инициатива прорабатывается и обсуждается в региональном парламенте при участии госкорпорации «Росатом», правительства области, КУПНО и Фонда Серафима Саровского.