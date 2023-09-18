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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 13:13

Иномарка сбила бабушку с ребенком на переходе в Щербинках

Пожилая женщина и ребенок попали под колеса кроссовера в Нижнем Новгороде
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Иномарка сбила бабушку с ребенком на переходе в Щербинках.

Иномарка сбила бабушку с ребенком на переходе в Щербинках.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Бабушка с ребенком попали под колеса иномарки, переходя дорогу по «зебре» в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в Щербинках утром 18 сентября, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Тропинина, между Пантелеймоновской церковью и ФОКом. 72-летняя женщина с 9-летним ребенком переходили дорогу в разрешенном месте, как вдруг их сбила иномарка. За рулем «Чери Тигго» находился 55-летний мужчина. Почему он не заметил пешеходов и вовремя не затормозил, неизвестно.

Пострадавшие получили различные травмы и были доставлены в больницу.