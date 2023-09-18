Ремонт ливневой канализации проведут в Дзержинске

По поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова на ремонт участков ливневой канализации на улицах Советской, Матросова, Терешковой, Гайдара, у дома № 117 по пр. Ленина и рядом со входом в парк «Утиное озеро» из бюджета города будет направлено 20,7 миллионов рублей.

«Выполнение запланированных работ на этих локациях позволит избежать их подтопления после обильных осадков и снеготаяния. Техническое решение по каждому участку индивидуально найдено, что необходимо сделать, нам понятно. Сейчас готовится техзадание и другая конкурсная документация для проведения торгов. Выполнение работ будет разбито на два этапа. Часть участков будем делать в этом году, а часть – в следующем», – рассказал директор МБУ «Город» Александр Ржавин.

Работы будут выполнять в два этапа в 2023 и 2024 годах. До конца текущего года планируется организовать работы по трём адресам из восьми, на которые составлена проектно-сметная документация: на улице Советской в районе дома № 9, на улице Матросова возле дома № 32, на улице Терешковой, дом № 84 и у входа в парк Утиное озеро. В следующем году работы по предотвращению подтоплений будут проведены на участках улиц Гайдара у домов №№ 50 и 62, на проспекте Ленина у дома № 117 и проспекте Свердлова у дома № 53.

Напомним, в 2022 году и в весенне-летний период 2023 года была проведена работа по ремонту и расчистке существующих участков городской ливневой канализации, благодаря чему удалось избежать длительных подтоплений в центре города и на участках дорог по улице Попова, проезду Ильяшевича и в конце проспекта Циолковского.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска