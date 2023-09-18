Более 217 тысяч нижегородцев не смогут выехать за границу из-за долгов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 217 тысяч нижегородцев были ограничены в праве выезда за границу из-за долгов в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Нижегородской области.

По информации ведомства, за восемь месяцев этого года в погранслужбу ФСБ было направлено свыше 217 тысяч таких постановлений, почти в 14 тысячах случаев причиной наложенных ограничений стали долги по алиментам.

Временное ограничение права на выезд за пределы РФ – принудительная мера, которую применяют приставы к нерадивым должникам, которые не исполнили своего обязательства в срок.

- Основанием для снятия такого ограничения является постановление судебного пристава об отмене временного ограничения права выезда за пределы Российской Федерации в случае полного погашения задолженности по исполнительному документу, - пояснили в ведомстве.