Кубок России по футболу привезли в Нижний Новгород 18 сентября. Фото: тг-канал ДавидМГ

Кубок России по футболу привезли в Нижний Новгород 18 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор ФК «Пари НН» Давил Мелик-Гусейнов.

- А вот и долгожданный гость! Очень надо прописать его здесь, - пошутил он.

На коротком видеоролике, опубликованном Мелик-Гусейновым, видно, как хрустальную награду выносят из «Ласточки», и ее тут же начинают снимать фото- и видеокорреспонденты.

Кубок будет на матче «Пари НН» - «Спартак», который состоится на стадионе «Нижний Новгород» уже завтра, 19 сентября. Сфотографироваться с трофеем смогут все желающие, лучше прийти для этого пораньше.

Напомним, ранее руководство «Пари НН» попросило работодателей отпустить своих сотрудников пораньше, чтобы они смогли посетить матч со «Спартаком».