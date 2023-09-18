Полиция проверяет информацию о жестоком избиении нижегородки

Нижегородец жестоко избил девушку. Фото: "Нижний Новгород" в ВК

Нижегородские полицейские проверяют информацию об избиении девушки в деревне Ближнее Константиново Нижнего Новгорода. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, информация о произошедшем была получена не напрямую, а из интернет-источников:

- По данному факту заявлений, сообщений в ОВД не поступало. По информации, вышедшей в СМИ, сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в понедельник, 18 сентября, Телеграм-канал «Нижний №1» опубликовал информацию о том, что на улице Полевой местный житель жестоко избил девушку якобы за измену. Судя по опубликованным в сети кадрам, он пинал ее ногами по голове. За происходящим наблюдали, как минимум, три человека — двое товарищей нападавшего и девушка, снимавшая процесс на телефон из окна своей квартиры. В настоящее время стражи порядка проверяют поступившую информацию и выясняют все подробности.