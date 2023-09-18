ФАС возбудила дело в отношении «Нижегородэлектротранса» из-за тарифов. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Нижегородэлектротранса» из-за тарифов на доступ к инфраструктуре, которые установила городская администрация. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Антимонопольщики имели претензии к нижегородской мэрии и раньше: в апреле 2022 года ФАС России признал администрацию Нижнего Новгорода нарушившей антимонопольное законодательство. Дело в том, что городские власти установили необоснованно высокий тариф на пользование инфраструктурой электротранспорта – 399 рублей в месяц. Речь идет о предприятиях МП «Инженерные сети» и «Нижегородэлектротранс», который перешел в собственность региона.

Надзорное ведомство предписало снизить тариф до 80 рублей, однако администрация не прислушалась к этому требованию.

- В настоящее время организация продолжает применять прежний размер тарифа, признанный ведомством необоснованным. Экономического обоснования размера такого тарифа предприятие в службу не предоставило, - рассказали в ФАС.

В отношении ГП НО «Нижегородэлектротранс» было возбуждено антимонопольное дело. В случае, если вина предприятия будет доказана, ему грозит штраф.