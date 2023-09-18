Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 8:30

Максим Соловьев покидает пост гендиректора Нижегородской ярмарки

Эту должность займет Елизавета Зубакина
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Максим Соловьев покидает должность гендиректора Нижегородской ярмарки.

Максим Соловьев покидает должность гендиректора Нижегородской ярмарки.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Максим Соловьев покидает пост генерального директора Нижегородской ярмарки. Об этом сообщает заместитель губернатора Олег Беркович в своем телеграм-канале.

- Он сформировал сильную команду и провел необходимые реформы при поддержке Правительства. Его основной задачей была работа с финансово-хозяйственной деятельностью и администрированием сложнейших процессов после долгих лет запустения, - отметил Беркович.

За время работы Максима Соловьева на ярмарке произошли колоссальные перемены к лучшему. Были снесены павильоны, уродующие вид исторического здания, благоустроена территория, да и сама ярмарка стала центром культурной и деловой жизни города.

По словам Берковича, Максим Соловьев принял решение «идти дальше» и будет работать в других проектах. Его должность займет Елизавета Зубакина, все эти годы отвечавшая за стратегическое развитие ярмарки.