Максим Соловьев покидает пост гендиректора Нижегородской ярмарки

Максим Соловьев покидает должность гендиректора Нижегородской ярмарки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Максим Соловьев покидает пост генерального директора Нижегородской ярмарки. Об этом сообщает заместитель губернатора Олег Беркович в своем телеграм-канале.

- Он сформировал сильную команду и провел необходимые реформы при поддержке Правительства. Его основной задачей была работа с финансово-хозяйственной деятельностью и администрированием сложнейших процессов после долгих лет запустения, - отметил Беркович.

За время работы Максима Соловьева на ярмарке произошли колоссальные перемены к лучшему. Были снесены павильоны, уродующие вид исторического здания, благоустроена территория, да и сама ярмарка стала центром культурной и деловой жизни города.

По словам Берковича, Максим Соловьев принял решение «идти дальше» и будет работать в других проектах. Его должность займет Елизавета Зубакина, все эти годы отвечавшая за стратегическое развитие ярмарки.