Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Дефектоскопист-2023» стал специалист АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Алексей Чистяков, главный специалист по неразрушающему контролю аттестационного учебного центра АО «Транснефть-Верхняя Волга», стал победителем отборочного этапа Всероссийского конкурса «Дефектоскопист-2023». В номинации «Визуально-измерительный плюс радиационный контроль» он показал лучший результат среди представителей ведущих предприятий Нижегородской области.

Жюри отборочного этапа конкурса, который прошел в Нижнем Новгороде, оценивало теоретические знания конкурсантов о методах дефектоскопического контроля и навыки их применения на практике. Так, участники исследовали фрагмент сварного соединения, расшифровав пленки, полученные в результате радиографического исследования и указывали скрытые дефекты. Победитель определился по сумме баллов по итогам выполнения всех заданий.

«Профессия дефектоскописта - одна из ключевых в обеспечении качества производственных объектов. Значение этой работы трудно переоценить, ведь в вопросах качества не может быть компромиссов. Методы контроля периодически совершенствуются, и возможность проверить знания и обменяться опытом очень важна», - отметил Алексей Чистяков.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» эксплуатирует почти 6500 км магистральных трубопроводов в 13 регионах России. Регулярный дефектоскопический контроль проходят не только вновь построенные и реконструированные участки, но и все нитки нефте- и нефтепродуктопроводов, включая подводные переходы. В процессе проверки исследуется каждый миллиметр сварных швов, чтобы гарантировать безопасность и качество строительства объектов.

Всероссийский конкурс «Дефектоскопист» проходил при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Ростехнадзора, Министерства строительства и ЖКХ РФ.

В 2021 г. профессия «дефектоскопист» была включена в Перечень профессий, необходимых для приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики РФ.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»