Только 3% нижегородцев проведут свой осенний отпуск за границей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только 3% нижегородцев, которые пойдут в отпуск этой осенью, отправятся в путешествие за границу. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

60% участников опроса не собираются идти в отпуск этой осенью. Остальные будут отдыхать дома или в России. 14% отпускников планируют остаться дома, 7% поедут на дачу или в другие регионы, и только 3% отправятся в другие страны. При этом представители сильной половины человечества чаще говорили, что поедут на дачу, чем женщины – в 9% случаев против 7%.

Согласно исследованию, поездку по России чаще планируют нижегородцы с доходом от 80 тысяч рублей в месяц, а отдых за границей – люди с доходом от 50 тысяч в месяц. Среди регионов наиболее популярными направлениями являются Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. За границу нижегородцы ездят чаще всего в Беларусь, Турцию и Египет.