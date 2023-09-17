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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 13:42

Два парня на мотоцикле разбились насмерть в ДТП в Богородске

Авария, в которой погибли мотоциклисты, произошла в Нижегородской области минувшим вечером
Мария СОРОКИНА
Смертельная авария произошла в Богородске минувшим вечером. Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

Смертельная авария произошла в Богородске минувшим вечером. Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло в городе Богородск Нижегородской области вечером 16 сентября, сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

В 17:50 на улице Ленина 26-летний водитель мотоцикла «Мотоленд» совершил столкновение с «Ниссаном», после этого «железного коня» отбросило на встречную полосу под колеса автомобиля «Шевроле Нива». В результате этой аварии сам водитель мотоцикла и его 21-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадала 56-летняя пассажирка «Шевроле».

В настоящее время выясняются все обстоятельства этой аварии.