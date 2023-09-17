«Лидеров села» выберут в Нижегородской области

В конкурсе могут принять молодые специалисты, не имеющие опыта работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородцы смогут принять участие во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села», сообщает пресс-служба правительства региона. В этом конкурсе могут участвовать граждане нашей страны в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Отбор проводится среди сельских управленцев в различных направлениях деятельности — от сельского хозяйства до культуры и спорта. Участвовать могут не только опытные управленцы, но и студенты вузов.

- Цель конкурса – выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. Участники получат доступ к уникальной коммуникационной площадке для обмена лучшими практиками развития села и возможность получить карьерное сопровождение и консультирование от опытных наставников, реализовать индивидуальную траекторию роста, стать частью экспертных и консультативных органов и войти в «золотой резерв села», - говорится в сообщении.

Отметим, что конкус проводится в рамках программы «Кадры для села», которая, в свою очередь, реализуется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование».

Желающие принять участие в конкурсе могут оставить заявки на соответствующем сайте. Регистрация участников проводится до 1 октября.