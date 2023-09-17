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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 12:58

Массив сараев выгорел в Борском районе 17 сентября

Крупный пожар произошел в нижегородской деревне Овечкино днем
Мария СОРОКИНА
Площадь пожара составила 250 "квадратов".

Площадь пожара составила 250 "квадратов".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массив сараев полыхал в Борском районе Нижегородской области днем 17 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Сообщение о пожаре в деревне Овечкино поступило в экстренную службу в 11:30.

- Горел массив сараев. В результате пожара обгорела внутренняя отделка сараев и кровля. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, пострадавших нет, - добавили в пресс-службе ведомства.

Тушением пожара и ликвидацией его последствий занимались 19 человек, использовалось пять единиц техники.