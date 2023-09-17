Мозаичное панно «Садко» восстанавливают на фасаде нижегородского детсада №150

Мозваику "Садко" восстанавливают в Нижнем Новгороде. Фото: монументальное.рф.

Мозаичное панно «Садко» восстанавливают на фасаде детского сада №150 в Нижнем Новгороде, информирует ресурс монументальное.рф.

Эта мозаика является одним из знаковых арт-объектов на территории Приокского района города. Панно создано в 1969 году в классической технике наборной смальты и передает сюжет известного произведения А.С.Пушкина. Автор мозаики — Заслуженный художник России Валентин Любимов, чьими руками, например, были созданы панно «Гимн труду» и «Чкалов».

Отмечается, что работы по восстановлению мозаики ведутся под руководством художника-монументалиста Раиса Ханнанова.

Ранее сообщалось, что советскую мозаику на детсаде «Парус» в Нижнем Новгороде перекрывают утеплителем. Как уточнили в городском департаменте строительства и капремонта, эта мозаика не представляет художественной ценности.