Нижегородец Шамиль Муталимов победил на турнире по ММА в Аргентине

Шамиль Муталимов одержал победу на турнире в Аргентине. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородский профессиональный боец ММА победил на турнире лиги BERKUT YOUNG EAGLES (18+), который состоялся в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Кадры победного выступления опубликовал сам чемпион в соцсетях.

Спортсмен выступал в весовой категории до 70 килограммов. На последних секундах третьего раунда он провел удушающий прием против своего оппонента Висенте Ривера и выиграл поединок. На своей странице в ВК спортсмен поблагодарил фанатов за поддержку и извинился за то, что не смог это сделать сразу:

- Извините меня, в следующем посте подробно все распишу, благодаря кому я смог выиграть и теперь могу двигаться дальше к мечте. Руководство лиги было впечатлено русскими фанатами, которыепришли меня поддержать, и они хотят провести следующий турнир в Буэнос-Айресе уже в ноябре. Думаю, мне дадут претендентский бой.

По его словам, в следующем турнире, вероятно, примет участие еще один нижегородец Алексей Кокин, собирается очень сильная русская команда.